Fase 2: “Piangiamo assieme la fine della musica”

La musica aiuta…diamoci la mano.

Ne sono sempre più convinto, ma mi pare che si seguiti ad ignorarla, umiliarla, tenerla in disparte, e con essa tutto quello che la rende (la Musica) viva: Orchestre, Direttori, Interpreti, Compositori, Organizzatori, Ideatori ecc… ecc… ecc… E non avviene solo ora ora (certo, ci sono priorità quali centri estetici e parrucchieri) ma da decenni. Da decenni, mettiamolo bene in testa e non nascondiamoci in modo ipocrita (lo dico a me stesso e… a migliaia di Colleghi che ben lo sanno).

Decenni nei quali si sono succeduti Ministri di tutti i colori politici. Chiuse Orchestre nazionali di pregio, chiuse Orchestre regionali, chiuse Orchestre che promettevano bene…. Cancellati i festival, bloccate le ideazioni, offuscate iniziative di livello, tagliati i fondi in modo vergognoso e scriteriato.

Un ultimo ringraziamento al Ministro Franceschini (sul podio del dicastero non per la prima volta!!!!) che ci lascia come d’abitudine e come fu per i predecessori, ben inteso, senza parole… nel senso che non ne spende una per la Musica… Dicevamo anni addietro di essere alla frutta! Ora si è sottoterra; siamo all’asfissia.

Onorevole Signor Ministro e Onorevoli che lo avete preceduto, piangete con noi, almeno provateci.

Suggerisco il “Plorate Filii Israel” di uno fra gli eccelsi Compositori che l’Europa intera ci invidiò: Giacomo Carissimi. Se non lo conoscete trovate su Wikipedia – ma anche su un qualche numero della Settimana Enigmistica – le “necessarie informazioni”. Il Coro piange la Figlia di Jefte, sacrificata per un voto che consentì al padre una vittoria. Piangiamo insieme la fine della Musica, anche se siamo in ritardo… e ignoriamo per quale voto!!!!

