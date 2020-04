Decreto Conte: “Tigullio allo stremo, subito risorse a fondo perso”

Da Marco Conti (Liguria Popolare) riceviamo e pubblichiamo “Tigullio allo stremo, soldi subito ai pubblici esercizi o il 1 Giugno troveremo macerie”

“In attesa (ancora) dei soldi della cassa integrazione, del bonus da € 600 per i titolari di Partita Iva e col decreto liquidità fermo al palo, il Governo dell’incapacità con l’ennesimo DPCM ha deciso di riaprire al primo Giugno i pubblici esercizi – tuona il Capogruppo di Liguria Popolare in Consiglio metropolitano a Genova e comunale a Sestri Levante – una condanna a morte per l’intero settore della ristorazione e dell’intrattenimento! Tra l’altro l’uso indiscriminato del decreto presidenziale ha sollevato dubbi di costituzionalità da parte di numerosi giuristi in quanto il carattere fortemente limitativo delle misure previste per il contenimento dell’epidemia imporrebbe la promulgazione di una legge”.

“La situazione qui nel Tigullio è allo stremo, tantissime imprese sono sul baratro, migliaia di posti di lavoro sono a rischio – prosegue Conti – Il settore del turismo, della ristorazione e del commercio in generale rappresentano per la nostra terra un’importante voce del PIL ligure. Servono subito risorse a fondo perduto e certezze, senza perdere altro tempo. Il premier pensa davvero che dopo quasi tre mesi di chiusura, le attività da sole avranno la forza di ripartire?”

“Giorni fa ho proposto a Sestri Levante, come primo provvedimento urgente, la sospensione di tutte le imposte comunali per l’anno 2020 alle attività commerciali e si servizi – continua il consigliere di Liguria Popolare – ma è evidente che non si può scaricare tutto il peso della crisi sugli enti locali, occorre che il Governo riveda nel complesso i meccanismi del fondo di solidarietà e dell’ IMU”.

“La conferenza stampa di ieri sera del Presidente del Consiglio è servita solo a far confusione, lasciando nei fatti la situazione immutata – conclude Marco Conti – dopo quasi 50 giorni di isolamento, dopo la nomina di diverse e numerose task force, ci aspettavamo che ci spiegasse come il Paese ripartirà, come si tornerà alla normalità, quale piano il governo ha in mente per i tamponi e per i test sierologici. E invece niente”.