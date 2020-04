Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Aggiornamento coronavirus. Le persone in permanenza fiduciaria scendono a 16. Di queste , 7 persone sono positive.

Si riscontrano al contempo comportamenti non consoni e pericolosi da parte di alcuni (pochi) cittadini che, soprattutto in vista dei cambiamenti della Fase 2, preoccupano e richiederanno un nuovo incremento dei controlli per il rispetto delle misure basilari contenute anche nel nuovo DPCM.