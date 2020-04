Chiavari: “Tagliare le imposte per aiutare i cittadini”

Da Lino Cama, consigliere comunale del Partito Democratico – Lista civica “La città di tutti”, riceviamo e pubblichiamo

In riferimento all’Adunanza del Consiglio Comunale di Chiavari convocato per martedì 28 aprile 2020 alle ore 15,30 in modalità da remoto, con rammarico, così come già segnalato telefonicamente al Sindaco, evidenzio la mia impossibilità a partecipare.

La scelta dell’orario, che pur comprendo in questa contingenza, coincide con altri precedenti appuntamenti sempre on line, legati alla mia attività professionale. Personalmente avrei preferito un incontro posizionato alla fine del normale orario lavorativo.

Colgo l’occasione di questo mio comunicato per ribadire una offerta fatta al Comune in occasione della riunione della “Prima Commissione” del 21 marzo dedicata peraltro ai temi oggetto del Consiglio del 28.

La pandemia originata dal Covid-19 sta impattando pesantemente sulla struttura socioeconomica del Paese così come su quella del nostro territorio.

Credo fermamente che il comune di Chiavari debba dare priorità alle iniziative a favore dei concittadini colpiti dall’emergenza. Anche a Chiavari, infatti, ci sono persone che, come si suole dire, faticano a mettere insieme il pranzo con la cena.

Qualunque iniziativa a supporto delle persone danneggiate dalla crisi, siano essi privati cittadini o imprenditori, commerciati, professionisti, non può non vedere l’opposizione disponibile a dare una mano.

Il nostro è un Comune con un debito tra i più bassi, poco più di 60 euro a persona, e una disponibilità finanziaria elevata (anche se per legge subordinata nella sua gestione a specifiche regole).

Credo che oggi sia giunto il momento per trovare modalità innovative a supporto e sostegno della cittadinanza e di tutto il tessuto produttivo, magari rinunciando a qualche imposta comunale.

Noi come opposizione seria e consapevole diamo la nostra disponibilità a sostenere tutte le iniziative che si muoveranno in questa direzione.