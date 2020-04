di Giuseppe Valle

Sarà per la giornata grigia e più fresca, sarà per i timori non ancora superati ma oggi non c’è molta gente per le strade, qualcuno ha ripreso la bicicletta, pochi praticano il footig, sono proseguiti alcuni lavori, come quelli in via Preli, iniziati l’8 aprile.



Via Preli angolo via Argiroffo



L’impressione è di una ripresa molto lenta, come dopo una malattia che ci ha prostrato nel fisico e nel morale.

Il lungomare deserto

La foce dell’Entella

Questa calma piatta la dice lunga su quello che ci aspetta…