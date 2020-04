Chiavari: domani in Consiglio il rendiconto 2019

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato in via telematica per domani, martedì 28 alle 15.30

Allegato “a”: (pratiche)

1 Approvazione verbali relativi alle sedute del 26 novembre2019, 11 dicembre 2019 e 19 dicembre2019;

2 Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 d. lgs. n. 267/2000;

3 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria nuova (Imu);

4 Aapprovazione aliquote nuova Imu;

5 Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 – variazione n° 3

6 Riconoscimento debito fuori bilancio. Spese legali derivanti da ricorsi innanzi al giudice di pace di Chiavari avverso atti contravvenzionali elevati dalla polizia municipale;

7 Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 51 del 09/04/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

8 Approvazione nuovo regolamento comunale per l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza;

9 Convenzione ex art. 30 d.lgs 267/2000 per coordinamento congiunto della gestione delle risorse umane attraverso l’utilizzo di dirigente unico tra il comune di Chiavari ed il comune di Santa Margherita Ligure;

10 Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativi all’anno 2020. prima variazione.

Allegato “b” (mozioni, interpellanze e o.d.g.)

1 Mozione presentata in data 29/01/2020 dal consigliere comunale Giovanni Giardini avente ad oggetto: ‘argini Rupinaro’;

2 Ordine del giorno presentato in data 17/04/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi, avente ad oggetto: “aiuti alle imprese del territorio chiavarese–o.d.g. n. 1”;

3 Ordine del giorno presentato in data 17/04/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi avente ad oggetto: “aiuti alle imprese del territorio chiavarese –o.d.g. n.2”.