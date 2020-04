Alice Bertola decoratrice e ritrattista, in questi giorni di clausura forzata in casa, non si è persa d’animo e grazie al suo estro e allo spirito artistico che vive in lei, ha dipinto alcune tele che ha messo ad asciugare sul balcone diventato in breve tempo uno spazio espositivo. Un successo inaspettato perché la mostra è piaciuta a quanti passavano sotto il balcone. Il tutto a Castiglione Chiavarese in Val Petronio.