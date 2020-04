Incendio boschivo a Bargone, frazione di Casarza Ligure. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari ed i volontari antincendi boschivi. Alle 19 le fiamme erano state circoscritte e quando saranno spente inizierà il lavoro di bonifica per accertarsi se vi sono tizzoni da cui le fiamme potrebbero riprendere vigore. Al momento si ignorano le cause del rogo che non è certo dovuto ad autocombustione.