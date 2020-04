Camogli: una corona di alloro in memoria di Scevola

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

la situazione sanitaria rimane oggi invariata.

In merito all’ordinanza emanata oggi, non è mia abitudine polemizzare, ma faccio presente che l’ordinanza regionale è stata emanata nella serata di domenica e solo poche ore prima che entrasse in vigore. La stessa apportava alcune sostanziali modifiche alla fruizione degli spazi in una fase ancora delicata dal punto di vista sanitario e con una sola settimana di anticipo e, per certi versi, in contrasto, rispetto alla cosiddetta fase 2 prevista dal DPCM, firmato poco dopo l’ordinanza regionale.

Di qui la necessità, mia e di molti altri sindaci della zona, e non solo, di emanare una nuova ordinanza per fare chiarezza sulle norme vigenti, in linea con ordinanza n 9 e successive di Regione Liguria che affida ai sindaci il compito di individuare eventuali zone da interdire.

L’ordinanza da me predisposta recepisce l’ordinanza di Regione Liguria, permettendo quindi l’attività motoria e sportiva nell’ambito del comune di residenza, fatta eccezione per alcune zone che restano interdette come prima (sentieri del parco, spiagge, aree giochi ecc.).

Questo per meglio monitorare il territorio e per evitare eventuali interventi dei soccorsi che, oltre ad essere particolarmente difficoltosi in certe zone, impegnerebbero risorse di uomini e mezzi, che, data la situazione di emergenza, dovrebbero essere occupati per altre priorità.

Domani apporterò una modifica all’ordinanza: ho ricevuto alcune osservazioni che ritengo di dover accogliere ed eliminerò il limite dei 500 mt per lo spostamento degli animali d’affezione.

Visto il gran quantitativo di mascherine in circolazione, si invitano i cittadini a smaltire le stesse in modo corretto, evitando che vengano abbandonate al suolo. Si suggerisce di conferirle in un sacchetto ben chiuso e depositate nel bidone dell’indifferenziata in quanto ad oggi non sono ritenute rifiuti speciali.

Questa mattina sopralluogo a San Fruttuoso per individuare, assieme a FAI, alla società dei battellieri Golfo Paradiso e ad alcuni operatori commerciali, le modalità di imbarco/sbarco e di permanenza nel borgo una volta riavviate le attività.

Abbiamo inoltre deposto la corona di alloro benedetta da Don Danilo il 25 aprile in memoria di Francesco Scevola fu Giovanni.

Vi auguro una buona serata.