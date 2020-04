Camogli: primo battello per Punta Chiappa e San Fruttuoso

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Dopo il lungo periodo di inattività questa mattina alle 9 ha lasciato gli ormeggi un battello della “Golfo Paradiso Trasporti Marittimi Turistici” diretto a Punta Chiappa e a San Fruttuoso. Il servizio, dedicato esclusivamente a residenti e a chi lavora nelle due località, viene effettuato due volte alla settimana con partenza alle 9 e rientro alle 17. La scelta dei giorni viene fatta di settimana in settimana anche in base alle condizioni meteo marine; è quindi opportuno informarsi prima telefonando. Oggi a bordo, muniti di mascherina e nel rispetto delle distanze di sicurezza, c’erano in tutto 18 persone compresi il sindaco Francesco Olivari. “Oltre ad offrire un servizio a chi ha attività o lavora a Punta Chiappa e a San Fruttuoso oggi abbiamo fatto un sopralluogo per capire, con il Comune e le persone che lavorano nelle due località, come organizzare al meglio le biglietterie e le banchine” ha spiegato Gianluca Bozzo della Golfo Paradiso.