Bogliasco: “Manteniamo sempre le distanze di sicurezza”

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Come sapete sono state rese note le nuove disposizioni emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ci sono provvedimenti e aperture che ci permettono di riprendere alcune attività sia economiche che sociali. Certo la ripresa è iniziata, ma come è giusto che sia deve essere graduale, bisogna procedere con cautela imparando a convivere con il virus perché, non dimentichiamolo, non è ancora del tutto debellato. Quindi cominciamo a riprenderci la nostra vita ma continuiamo a rispettare le distanze interpersonali, ad evitare assembramenti ad usare la mascherina, soprattutto negli ambienti chiusi.

Siamo sicuri che noi tutti continueremo a dimostrare grande senso civico come fatto finora. L’Amministrazione, dal canto suo, sta lavorando per assumere tutti quei provvedimenti utili a tutelare la salute e gli interessi dei cittadini, impegnandosi ad esaminare le esigenze di tutte le fasce della popolazione e a rendere note le decisioni prese con la più grande trasparenza.