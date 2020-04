I battelli del Consorzio Tigullio sono fermi all’ormeggio. Il presidente Sergio Michelini spiega: “A Camogli hanno un accordo col Comune per trasportare i residenti e i lavoratori a Punta Chiappe e a San Fruttuoso. Noi qui trasportiamo? Finché la situazione e le norme vieteranno ai turisti di arrivare in riviera , non abbiamo passeggeri da trasportare. Il guaio è che non sono state indicate né date, né le norme per poter trasportare passeggeri”.