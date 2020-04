A-12: stanotte chiuso il tratto Chiavari-Rapallo

Dal sito Autostrade

Chiavari-Rapallo – Tratto Chiuso (Km 28.4 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Chiavari e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/04/2020 al giorno 28/04/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Rapallo. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Chiavari.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire alcuni interventi relativi alle barriere antirumore e di sicurezza, previsti in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-chiusura Chiavari- Rapallo, verso Genova, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo;

-chiusura Rapallo-Chiavari, verso Sestri Levante, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Chiavari.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

I mezzi pesanti che superano i 4 metri di altezza e che hanno una massa superiore alle 12 tonnellate non possono attraversare il centro abitato di Rapallo. Gli altri mezzi pesanti possono percorrere: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante.

****

Successive



Genova – Tratto Chiuso (Km 4.2 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/04/2020 al giorno 30/04/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione all’interno dell gallerie, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Genova est, verso Genova.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-nella notte di martedì 28 aprile;

-per chi è diretto a Genova Bolzaneto o per chi prosegue sulla A7 verso Serravalle / Milano: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, percorrere la viabilità ordinaria con rientro, sulla A12 alla stazione autostradale di Genova est;

-per chi è diretto verso il centro città o verso la riviera di ponente: a causa della chiusura in contemporanea, del tratto tra il bivio con la A12 e Genova ovest e della chiusura delle entrate di Genova ovest, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, proseguire sulla viabilità cittadina ed eventualmente rientrare alla stazione di Genova Aeroporto, sulla A10 Genova-Savona;

-nella notte di mercoledì 29 aprile;

-dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Genova est.

*****

Sant’ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 29/04/2020 al giorno 30/04/2020 per lavori

*****

Rapallo-Chiavari – Tratto Chiuso (Km 38.3 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 29/04/2020 al giorno 30/04/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Chiavari. Uscita consigliata provenendo da Genova: Rapallo.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire alcuni interventi relativi alle barriere antirumore e di sicurezza, previsti in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-chiusura Chiavari- Rapallo, verso Genova, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo;

-chiusura Rapallo-Chiavari, verso Sestri Levante, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Chiavari.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

I mezzi pesanti che superano i 4 metri di altezza e che hanno una massa superiore alle 12 tonnellate non possono attraversare il centro abitato di Rapallo. Gli altri mezzi pesanti possono percorrere: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante.

*****

Sant’ilario Nord – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Genova)

L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/04/2020 al giorno 01/05/2020 per lavori

***

Recco-Nervi – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/04/2020 al giorno 01/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 30 aprile alle 6:00 di venerdì 1 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova.

Nella stessa notte, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso anche l’access all’area di servizio “S.Ilario nord”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con eventuale rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato.

*****

Chiavari-Sestri Levante – Tratto Chiuso (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Chiavari e Sestri Levante dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/04/2020 al giorno 01/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante. Uscita consigliata provenendo da Genova: Chiavari.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 30 aprile alle 6:00 di venerdì 1 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno.

Sarà contestualmente chiuso l’accesso all’area di servizio “Riviera sud”, situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Sestri Levante.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato tra Lavagna e Sestri Levante.

*****

Nervi-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/05/2020 al giorno 02/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Nervi.

***

Sant’ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/05/2020 al giorno 02/06/2020 per lavori

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Sestri Levante.

Di conseguenza, sarà chiuso l’accesso all’area di servizio “S.Ilario sud” situata all’interno del tratto chiuso,

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Recco;

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente un senso unico alternato.