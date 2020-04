Turismo: nasce il brand ‘Tigullio Mon Amour’

Da Gip Barbeschi riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno, desidero trasmettervi link di presentazione di un brand di comunicazione. Nuovo nel nome, non nei fatti. In attesa di presentare i filmati di Chiavari e Marina di Portofino, questo lancio è il risultato di molti anni di lavoro sul territorio, e nel mondo.

Il nostro Manifesto:

Oggi nasce Tigullio Mon Amour. Più che un nome, uno stile. Amare il territorio, credere nel valore sinergico, applicarlo al bello come hanno saputo fare così bene le Cinque Terre, In quel nome si riconoscono piccoli centri nei quali il brand che li rappresenta non va a detrimento della singola unità territoriale, così sotto questo nome molto più antico, Tigullio, vi sono paesi molto più grandi e in grado di muovere forti energie. Ma il Tigullio ha bisogno di persone capaci di saperlo capire, amare e rappresentare al mondo come merita, e non solo amministrarlo come entità burocratica.

Chiunque voglia partecipare a questa sfida la pensa come noi. Chiunque voglia costruire qualcosa su questa strada, anche per se stesso o la propria attività, cammini con noi. Abbiamo già fatto qualche passo, ma la strada è lunga. E abbiamo bisogno di energia, amici, colleghi e compagni di viaggio.

http://www.tigulliomonamour.it/

https://www.facebook.com/tigulliomonamour/