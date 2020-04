‘Santa’: nasce comitato che tutela le anatre

Dal “Comitato Salviamo le anatre” riceviamo e pubblichiamo

In queste settimane di lockdown abbiamo assistito al fenomeno di vari animali selvatici che si aggiravano affamati per le strade cittadine del borgo.

Tra loro quelle anatre che eravamo abituati a vedere sul litorale mentre venivano foraggiate di focaccia dai turisti.

Con la mancanza di quest’ultimi e l’impossibilità di noi di Santa di uscire dalle proprie case, abbiamo quindi appreso che tali simpatici animali oltre ad essere buffi e fotogenici sono anche delicati e soprattutto in pericolo per quelle auto e moto che vengono guidate a tutta velocità.

E purtroppo alcune sono state investite con il triste risultato che una è stata azzoppata e un altra è stata ammazzata.

Tuttavia il Comune di Santa, anche se è sempre attento e attivo nel controllare le sicurezza delle strade, non ha autorità su tali animali selvatici perché di gestione regionale con delega alla città metropolitana.

Ed è per questo che oggi nasce il “Comitato salviamo le anatre di Santa” per farsi autorizzare dall’ente preposto a censirle, a curarle, a sfamarle nelle ore e nei luoghi più giusti e sicuri per tutti, al fine di tutelarle nel loro habitat.

Una volta censite il “Comitato salviamo le anatre di Santa” chiederà ai bambini di Santa, tramite l’aiuto dell’asilo e della scuola, di dare un nome a ciascuna anatra.

Il comitato è composto da vari abitanti di Santa, tra i quali Alberto Campanella e Franco Borlenghi, con l’appoggio della Federanimali.

A darne notizia l’Avv Campanella Alberto nelle vesti di abitante di Santa e fondatore di Federanimali.