Aumenta sempre più, alla foce del torrente Recco, la “spiaggia” formata dal pietrisco trascinato a valle dal corso d’acqua e “respinto” dal mare. La zona ha assunto un nuovo aspetto anche perché il deflusso dell’acqua è rallentato. Si stanno intanto ultimando le pratiche per poter prelevare il materiale trasferirlo nella spiaggia centrale e in quella dei frati per ripascerle, ossia aumentarne la superficie.