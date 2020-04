Recco: dal 29 consegna dei kit di mascherine presso l’ufficio anagrafe

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe del Comune di Recco, in piazza Nicoloso 14, mercoledì 29 aprile partirà la consegna dei kit di mascherine alle famiglie del territorio. Un rappresentante, per ogni nucleo familiare, nell’ora indicata per la via di residenza, munito di un valido documento di riconoscimento potrà ritirare i dispositivi di protezione.

Ecco l’elenco:

– Largo dei Mille dalle ore 8 alle 10

– Lungomare Bettolo dalle ore 8 alle 10

– Lungomare Italia dalle ore 8 alle 10

– Piazza Gastaldi dalle ore 8 alle 9

– Piazza Metteotti dalle 9 alle 10

– Piazza Nicoloso dalle 9 alle 10

– Piazza San Giovanni Bono dalle ore 10 alle 12

– Piazzale Mazzini dalle ore 12 alle 13

– Piazzetta 10 Novembre dalle ore 10 alle 12

– Piazzetta del Capitaneato dalle ore 10 alle 12

– Piazzetta N. S. del Suffragio dalle ore 8 alle 10

– Salita Faveto dalle ore 12 alle 13

“Naturalmente le due postazioni di consegna nell’ufficio anagrafe saranno organizzate in modo da non creare condizioni di assembramento – ha detto il sindaco Carlo Gandolfo – saranno inoltre presenti i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo per regolare l’accesso e verificare che le persone mantengano le distanze di sicurezza, per evitare assembramenti. Amministratori, dipendenti comunali, scout e volontari sono mobilitati da giorni perché l’operazione di consegna alle famiglie, nonostante le difficoltà, avvenga nel più breve tempo possibile”.

Il sindaco ricorda che è possibile ritirare il kit delegando una persona che si dovrà presentare presso il punto di distribuzione nel giorno e nell’ora indicati per la via di residenza, munita di delega cartacea a firma del delegante, di un documento valido di riconoscimento personale e della copia del documento di riconoscimento del delegante, anche in foto sul telefono. E’ consentito che un’unica persona presenti più deleghe per il ritiro.

E’ intanto in corso la distribuzione porta a porta per i residenti in alcune vie collinari mentre proseguirà fino a martedì 28 aprile la consegna a domicilio dei kit per nuclei familiari composti esclusivamente da persone over 70.