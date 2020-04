Recco: “Contagi, serve la mappatura completa”

Da “Immaginarecco” e dai suoi consiglieri comunali Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo

La riapertura deve avvenire per motivi sociali ed economici, ma garantendo la salute delle persone. Per questo motivo la conoscenza dettagliata della mappatura dei contagi è fondamentale. Con questo spirito abbiamo inviato insieme al Consigliere regionale Gianni Pastorino questa lettera all’Asl3 per avere un riscontro sui dati arrivati a singhiozzo a Recco. La conoscenza dei contagiati e la diffusione del virus non può basarsi sui rumors cittadini in quanto è un tassello fondamentale per la macchina della prevenzione. Vi terremo aggiornati.