Recco: “26 aprile 1945, il popolo genovese esulta!”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo

Al termine della riunione convocata d’urgenza per le ore 21 del 23 aprile 1945 e presieduta da Paolo Emilio Taviani, il Comitato di Liberazione Nazionale decise di invitare la popolazione genovese all’insurrezione e ordinò alle unità partigiane combattenti di entrare in azione.

Il 24 aprile, con il comparire delle prime luci del giorno, si udirono isolati colpi di fucile.

Poi, con la discesa in campo degli operai provenienti dalle fabbriche, l’insurrezione divampo’.

Sestri Ponente, Cornigliano, Pontedecimo, Bolzaneto, Sampierd’arena, Rivarolo, la Val Bisagno, Quarto e Quinto già nel primo pomeriggio del 24 aprile erano saldamente sotto il controllo degli insorti.

Mancava la continuità territoriale tra le loro posizioni ed il centro cittadino.

Piazza De Ferrari, Portoria e la zona del centro storico, furono teatro di scontri violentissimi.

Dal Comando tedesco di Savignone, il generale Meinhold inviava una precisa e categorica minaccia: quella di aprire il fuoco su Genova con le batterie pesanti di Monte Moro e con quelle leggere del porto, dove erano state installate delle mine.

In mano nemica restavano il porto, l’area della stazione ferroviaria di Principe, l’Istituto Idrografico della Marina, la fortezza di San Benigno, le alture di San Quirico e di Murta.

A Ponente resistevano le batterie di Arenzano, nuclei di fanteria a Voltri, all’Ilva di Pra’, nella munita di Villa Raggio e a Coronata.

A Levante i tedeschi difendevano strenuamente il loro presidio in Via Giordano Bruno, il ponte di Sturla, la Villa Eden di Nervi e le batterie pesanti di Monte Moro.

All’alba del 25 aprile riprese la battaglia in tutta città.

Dopo ripetuti attacchi i partigiani espugnarono Castello Raggio; successivamente si arresero i presidi di Vostri, di Pra’ e le batterie di Arenzano.

Nella tarda mattinata vennero conquistate Piazza Acquaverde (ma non la stazione di Porta Principe) e le caserme di Sturla.

Tra le ore 15 e le 18 del 25 aprile, i partigiani della Cichero e della Pinan Cichero, formazioni guidate rispettivamente da Aldo Gastaldi “Bisagno” e da Aurelio Ferrando “Scrivia”, si attestarono nei punti nevralgici della città, rinforzando o sostituendo i patrioti già in azione.

Gli insorti presero possesso del centro cittadino, dopo aver vinto la resistenza dei repubblichini della X Mas e dei reparti territoriali della Marina militare tedesca.

Anche grazie alla mediazione condotta dal cardinale Pietro Boetto e dal vescovo ausiliare monsignor Giuseppe Siri, alle ore 19,30 del 25 aprile 1945, presso la residenza arcivescovile di Villa Migone avvenne l’atto di resa delle forze di occupazione firmato dal generale Gunther Meinhold, il quale consegnò la pistola di ordinanza nelle mani del partigiano Remo Scappini, operaio dell’Ansaldo, il quale fu poi eletto parlamentare in rappresentanza del Partito Comunista nelle prime tre legislature (1948,1953, 1958).

Era finalmente caduto l’insidioso presidio di San Benigno.

La batteria di Monte Moro, unico reparto superstite dell’ingente corpo militare tedesco operante in città e nel genovesato, finiva per essere neutralizzato dalle formazioni partigiane (si arrese alle truppe americane la mattina del 27 aprile, con l’onore delle armi).

Alle ore 9 del 26 aprile, “Riccardo Pittaluga”, nome di battaglia di Paolo Emilio Taviani, raggiunse la stazione radio di Granarolo e diede l’annuncio ai genovesi e al mondo: “Genova è libera, popolo genovese esulta!” Per la prima volta nella storia di questa guerra un intero corpo d’armata si è arreso dinanzi alle forze spontanee di un popolo: il popolo genovese “.

Le avanguardie angloamericane giunte a Genova nella tarda serata del 26 aprile stentarono a credere ai loro occhi: le luci erano accese, i tram circolavano regolarmente, la vita sembrava svolgersi in maniera ordinata.

“A wonderful job “, uno splendido lavoro, come lo defini’ il generale Edward Almond, comandante della 92^ divisione americana, che sarebbe valso alla città di Genova la medaglia d’oro al valore militare.

Paolo Emilio Taviani conclude così la pubblicazione “Pittaluga racconta”, dove narra lo svolgersi di questi fatti: “L’insurrezione di Genova e gli eventi che ne derivarono furono una degna risposta al monito di Giuseppe Mazzini: più che la servitù temo la libertà offerta in dono”.