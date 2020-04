RASSEGNA STAMPA. “Le vittime salgono a 76”

Oggi, domenica 26 aprile, auguri a Marcellino. Parole: depauperamento (sottrazione e dispersione di capacità produttive, rendimento, efficienza, vitalità; impoverimento del terreno o del territorio). Proverbi: “La necessità fa l’uomo ladro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Le vittime salgono a 76, caso sospetto in corsia a Rapallo”; “Quale situazione all’Asl 4? Lettera di Garibaldi a Toti”; “Mascherine, occasione a Sestri Levante”; “Giuliano Canepa da domani torna a correre”; “A Villa San Fortunato di Rapallo il virus è rimasto fuori”; “I decessi alla ‘Sereni orizzonti’?, non c’è stato il lockdown”: “Poste, direttrice e portalettere, cosa è cambiato”; “Prestiti in crescita del 27 per cento”; “Velabus lancia i velabond”; “Basta shopping on line” ; “Offriamo un weekend a medici e infermieri lombardi e piemontesi”; “Artisti in concerto dal condominio a Cogorno”; “L’onda del surf arriva in una stanza”; “Giulia, lezioni a distanza per un sogno”.

25 Aprile: le manifestazioni nel Levante.

Chiavari: il sorriso di Simone si è spento a 13 anni.