Rapallo: martedì in Consiglio, l’emergenza Covid

Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato per martedì 28 alle ore 18. Per la prima volta in videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex, con il seguente ordine del giorno:

1 Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)

2 Approvazione del regolamento comunale in materia di riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali

3 Mozione del consigliere De Benedetti relativa all’emergenza coronavirus, interventi di agevolazioni tributarie e tariffarie nei confronti di famiglie e commercianti

4 Interpellanza del consigliere Mele relativa alla spiaggia del Castello dei sogni

5 Interpellanza del consigliere De Benedetti relativa al caos di Rapallo per le chiusure programmate in A-12

6 Integrazione e modifiche al programma biennale degli acquisti e servizi 2020/2021 e contestuale aggiornamento del Dup 2020/2022

7 Gestione di servizi di tesoreria, provvedimenti

8 Proroga scadenze tributarie ordinarie Cosap e Cimp per emergenza covid-19

9 Ratifica di deliberazione di giunta comunale 68 del 1/4/2020 ad oggetto “Variazioni in via d’urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 per misure urgenti di solidarietà alimentare”.