Rapallo: “Covid, chiarire la situazione dell’ospedale”

Da Gianluca Cecconi, segretario Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Non avremmo mai immaginato di apprendere dai giornali che nel nostro ospedale “Nostra Signora di Montallegro” c’erano dei contagiati da covid-19.

Questo perché fino a ieri credevamo che il nosocomio fosse “pulito”!

Invece così pare non sia, ora capiamo perché da giorni i nostri Amministratori, non parlavano più del covid-19, quanto meno non in modo sufficiente.

Ultimamente infatti assistevamo a video che esaltavano i lavori che riprendo in città!

Come partito democratico abbiamo ormai da tempo detto con chiarezza che bisogna chiedere alla Regione di fare più test e tamponi e usare termo scanner per rilevare le temperature.

Invece si ignorano queste cose e si pensa solo a esaltare la “ripartenza”.

Oggi con questa triste notizia legata al nostro ospedale siamo tornati alla realtà, purtroppo negativa, come negativa è la situazione sanitaria della Regione Liguria.

Quindi con questo nostro comunicato invitiamo il nostro Sindaco a fare meno propaganda e a pensare di più alla sicurezza dei cittadini!

A fare più informazione corretta, a guardarsi intorno e ad agire, magari, come fanno altri comuni vicini; vedi le ultime proposte per il commercio ad esempio fatte dal Sindaco di Camogli e anche per quanto riguarda i test seguire l’esempio dell’Ascot sempre di Camogli.

Solo pensando alla sicurezza di chi lavora si può sperare in una riapertura meno pericolosa, consapevoli che non sarà più come prima.

Ieri è stato il 25 Aprile abbiamo cantato “Bella Ciao” in memoria dei partigiani che 75° anni fa hanno combattuto per la Libertà,

quella Libertà che oggi un “maledetto” virus ha condizionato, ma proprio per questo non bisogna mollare e invitiamo Tutte e Tutti a resistere e chiedere più chiarezza e sicurezza!

