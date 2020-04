Lettere: “Il 25 Aprile è anche oggi, domani e dopodomani”

Da Antonio Leverone riceviamo e pubblichiamo

Pannesi brucia – 1944 – ( una storia vera)

Occhi e pensieri di un bambino, con i suoi perché?

“Perché buttano i materassi fuori dalla finestra?”: un sordo tonfo dopo aver battuto sul pergolato tutto rotola a terra con le coperte e sul pezzetto di orto davanti all’ingresso della casa, salta un cuscino.

La mamma mi stringe la mano: “andiamo su Antonio, andiamo, dobbiamo andare in chiesa, la su in alto”. Mentre mi avvio, strappo con fatica lo sguardo da quella finestra. “Perché”, mi domando, “l’altra nonna è così spaventata?”.

L’altra nonna è la vecchia contadina che ci ospita. Lo sguardo duro con gli occhi spaventati, era inusuale per lei. Come il pianto disperato delle sue figlie mentre cercavano di rassettare quel materasso, le coperte e quel cuscino.

Gradini di pietra in salita, per raggiungere più in alto la creuza più dolce per la chiesa. Una altissima ombra grigia con una strana testa di ferro ora strattona la nonna, la mamma della mia mamma, dobbiamo andare più svelti verso la chiesa.

Ora sulla creusa sono tanti gli uomini con la testa di ferro. “Perché sono tutti arrabbiati?” alla mia domanda la mamma abbassando la voce ” su da bravo Antonio, andiamo, andiamo,” una breve pausa “sai stano lavorando, vedi, legano le mucche agli alberi, altrimenti scappano”.

Quante persone sul piazzale e quante dentro alla chiesa, donne bambini e vecchi, strano però: nessuno saluta e se una bambina o un bambino cercano amichetti per giocare sono subito allontanati da adulti spaventati. “Perché non si può giocare?” e poi quei due signori meglio vestiti, tutti in scuro con quei stivali lunghi neri e lucidi che parlano solo tra loro e solo i bambini li guardano mentre i grandi evitano di incrociare i loro freddi sguardi. Fuori le mucche continuano a essere legate agli alberi. “nonna, nonna, guada anche la bianchina è legata la in basso, “Perché nonna”?.

Bianchina l’unica mucca della famiglia che ci ospita, Bianchina, che poi: “perché, mamma non è bianca ?” e in risposta: “ho quante domande, Antonio, su svelto entriamo in chiesa, la nonna ha bisogno di sedersi, è stanca.

Nella chiesa, c’è chi prega, la mia nonna no, vicino un’altra nonna piange: “perché mamma?”.

Una bambina, si, è Angela, la sua mamma fa il pane in paese, corre fuori sul piazzale: “guardate, guardate la, la in basso, bruciano il paese”.

Fumi bianchi che volano in alto, poi scuri, più grossi, le fiamme tra il fieno e le foglie di castagno escono dalle finestre, “ mamma, mamma perché, perché?.

Nessuna risposta. Volo tra le sue braccia, la mamma è spaventata, rientrando in chiesa si rivolge alla nonna “ stan bruxândo o pàise “ mi trovo in grembo della nonna: ora ricordo che non mi ha mai preso in braccio. Lei, sempre scura in volto, sempre vestita di nero, sempre silenziosa, lontana, sempre.

Non si mangia, solo un poco di acqua. L’altra figura del parroco con il suo vestito lungo e nero passa vicino, mi lascia un bacio sulla testa, chiede alla nonna come sta. Solo un sorriso, solo accennato. Io, io sto bene avvolto in un grembo nero della nonna, spaventata anche lei. “Mamma perché non torniamo a casa, il prete non fa la messa, guarda, va via”.

Si sente l’odore del fumo ora, un vecchio, quello che ci porta sempre il fieno per Bianchina, nasconde il viso trra le mani e sembra piangere, forse perché sa che stanno bruciando tutto il fieno che lui taglia e raccoglie, “perché?”.

Ora anche io sono spaventato, la mamma non mi ha risposto. Incrocio il suo sguardo, mi sorride, non è il suo: semplice e limpido “si, si vedrai torniamo a casa presto, si, torniamo a casa”.

Il sole, ormai, è caduto nel bosco tra i folti castagni. La notte sta correndo e quando raggiunge il paese le fiamme sono quasi spente resta un lungo, brutto odore di fumo.

Il parroco dal vestito lungo e nero sta confabulando con il soldato con i lunghi stivali lucidi e neri, sembra soddisfatto. Ora parla anche con la mamma.

Mamma, dice: “c’è tanta strada andiamo a casa ora”. La mia mano sparisce dentro alla sua, la stringe forte. La nonna davanti, noi dietro. Si scende, nessuno parla, gli occhi bassi per non scivolare, fa freddo. “Andiamo, Antonio, andiamo, c’è tanta strada….andiamo a casa a Camogli, a casa della nonna”.

Lasciamo Pannesi, non devo più fare domande alla mamma. Il sentiero è stretto, avanti l’immagine scura della nonna che con una borsa ci fa strada. Siamo ormai tra le braccia della notte.

Una casa sta ancora bruciando, passiamo tra un alto muro che sostiene una fascia e la casa: una grande finestra con una forte grata di ferro, dentro le fiamme bruciano ancora. Più riparata contro il muro una macchina da cucine a pedale, “Singer,” avvolta nel fumo. Si è proprio come quella della zia Matilde a casa a Camogli. Non faccio domande, non c’è tempo.

La Luna sorge ci aiuterà per tutto il lungo percorso. Il bosco ci accompagna con i suoi rumori e odori, Il fumo è finito da tempo e tanto tempo che camminiamo, ho freddo, l’unica parte calda è la mano tra le dita della mamma, fiducia, sicurezza, coraggio, calore.

La strada ora è larga, solo un carro trainato da un mulo che soffia nuvolette dalle narici. Non incontriamo nessuno, camminiamo, camminiamo, camminiamo. Davanti l’immagine nera ora cammina più lentamentre, la nonna è stanca.

Una debole luce, svoltando una curva, da un camino esce del fumo chiaro verso la luna. Siamo a fondo valle verso Recco. Una osteria, entriamo prima noi per fare strada alla nonna. Due soli avventori con un bicchiere di vino tra le dita. Il più grande posando il bicchiere, fa accomodare la nonna su una sedia: “scinoa, se conoscemmo, son de Camoggi anche mi. Cöse ghe fê chi de neutte ?“ Beviamo tutti del latte caldo offerto dall’oste. Si finisce il vino e ora davanti a noi sono due le ombre scure. L’uomo grande sorreggendo la nonna ci accompagna.

Di fianco un torrente scorre, case distrutte, lunghi solchi, profonde buche.

Attraversiamo la Recco distrutta dalle bombe che dai grandi aerei di guerra, lampeggianti illuminate dal sole al tramonto sembravano cadere su San Rocco.

Mi ricordavo e allora avevo chiesto “ cosa sono mamma, dei coriandoli ?” La risposta erano i boati delle bombe che cadevano su Recco per fare cadere il ponte. Quei voli, quei coriandoli quei boati ci avevano portati esuli a Pannesi.

“Per stare più tranquilli” aveva detto il babbo che ci raggiungeva da Genova dove lavorava. al Venerdì camminando a piedi lungo le gallerie del treno e poi su, su, su sulla montagna.

La Luna bassa sul mare la illumina: la strada per casa è li davanti un poco in salita. Muri crollati, cenere. Dove erano due campanili ora uno solo è ancora in piedi. La mano della mamma stringe ancora più forte “attento Antonio, non c’è più la strada, andiamo, andiamo, siamo quasi arrivati”.

Sotto al campanile ancora dritto, dove c’era la chiesa, una grande buca rotonda piena d’acqua. Trattengo un attimo la mamma che si ferma e si china verso di me: “Perché, mamma, hanno riempito d’acqua quella buca?”; “Su Antonio andiamo, perché così gli uccellini possono andare a bere quando hanno sete. Su sbrighiamoci, la nonna è avanti”.

Ancora oggi 25 Aprile 2020 mi piace pensare che quella buca servisse agli uccellini per bere.

Il Nonno Antonio ai miei nipoti perché serenamente ricordino.