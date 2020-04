Lavagna: ripascimento spiaggia, pratica al via

L’amministrazione di Lavagna pensa al ripascimento delle spiagge e intanto chiede ad Arpal l’esame del pietrisco situato alla foce dell’Entella.

Di seguito una sintesi della determina pubblicata integralmente nell’albo pretorio del Comune.

Premesso:

• che il Comune di Lavagna e la soc. Porto di Lavagna s.p.a. sono firmatarie di Convenzione Urbanistica del 01/06/1983 registrata il 21/06/1983 (rep. num.20309 – racc. num. 2571) e che l’art. 32 di tale convenzione prevede che gli interventi di ripascimento annuale degli arenili siano a carico della Società summenzionata

• che preventivamente all’inizio degli interventi in oggetto è richiesto il parere Arpal ex art. 4 del Regolamento recante la disciplina del procedimento relativo all’approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili,di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 13/1999 e ss.mm.ii.

• che il parere richiesto prevede una spesa di €. 368,33, come da vigente tariffario Arpal “accertamenti tecnici su istanze di ripascimento – cod OO.01.001”, oltre all’imposta di bollo pari ad €. 2,00;

• che occorre provvedere ad impegnare la relativa spesa per il corrente anno, per un totale di €. 370,33 ;Dato atto che la suddetta spesa rientra tra gli oneri a carico della soc. Porto di Lavagna s.p.a. e che pertanto il Comune di Lavagna provvederà al pagamento delle relative spettanze richiedendone successivamente il rimborso alla società;

Determina di approvare, per le motivazioni citate in premessa, la somma complessiva di €.370,33 per il pagamento delle spese di istruttoria per rilascio parere preventivo da parte di Arpal, necessario per l’esecuzione di interventi stagionali di ripascimento degli arenili –anno 2020.