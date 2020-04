Fase 2: Conte e il calendario dal 4 maggio all’1 giugno

Conte ha spiegato cosa avverrà a partire dal 4 maggio all’1 giugno:

Obbligo distanza di sicurezza, mascherine no a capannelli di gente, certificazioni. Il Governo monitorerà l’andamento della curva, regione per regione, se ci fossero aumenti di contagi, interverrà con nuove limitazioni. “E’ una sfida complessa; la convivenza col virus è rischiosa – dice Conte – ma dipende da ognuno di noi”. Il prezzo delle mascherine sarà calmierato (0.50 quelle dette chirurgiche) e non dovranno pagare l’Iva.

Il decreto

No a trasferimenti da regione a regione, se non per motivi di lavoro, salute,comprovata necessità

Sì agli spostamenti in regione per lavoro, salute, motivi di comprovata necessità e visita ai congiunti.

Se si ha la febbre oltre 37,5, obbligo di stare a casa e avvertire il medico di famiglia

Distanziamento anche tra parenti

No ad assembramenti pubblici o privati (no party)

Parchi aperti, i sindaci possono disporne la chiusura

Sport a distanza di due metri; attività motoria a un metro

Allenamento atleti se di interesse nazionale a porte chiuse

Si ai funerali, possibilmente con cerimonia all’aperto, massimo 15 persone

Locali pubblici: sì ad asporto o consegna a domicilio; no a pasti consumati davanti ai locali

Produzione: sì industria manifatturiera e edilizia e commercio ingrosso per rifornire queste attività (esiste protocollo d’intesa)

Si trasporti (esiste protocollo d’intesa)

Norme per salute nei cantieri (esiste protocollo)

Dal 18 maggio

Apertura negozi al dettaglio

Apertura musei biblioteca, mostre

Dall’1 giugno

Apertura, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, massaggi.