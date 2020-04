Camogli: “Il Segreto dei Dieci Laghi”, romanzo andino

“Il Segreto dei Dieci Laghi” è il titolo del nuovo romanzo di Marco Francesco Picasso pubblicato dall’editore Di Marsico Libri di Bari.

“È con piacere che finalmente, dopo anni di lavoro e una pre-edizione online che ha riscosso apprezzamenti e interesse ne annuncio l’uscita” spiega l’autore nato a Genova, ma camogliese di adozione.

Ma di cosa tratta “Il Segreto dei Dieci Laghi”? Lo spiega la editor Vanna P. “Quali misteri si celano dietro i quipu, i famosi nodi, che costituiscono la scrittura degli Incas? E perché se ne sono perse le tracce? Domande che ancora oggi alimentano il grande fascino del Perù, un paese che con i suoi miti e le tante leggende è diventato per molti un luogo dell’anima. In questo romanzo frutto di fantasia, ma anche profondamente intrecciato con le esperienze vissute dall’autore, andiamo alla scoperta dell’essenza di questa civiltà antica, cercando di ricostruire i fili che uniscono l’uomo alla Natura, la religione alle credenze e tradizioni popolari… Con una scrittura appassionata, sostenuta da una trama avvincente e ricca di sorprese e fitti dialoghi, questo romanzo resterà nel cuore del lettore offrendogli una chiave di lettura che va al di là delle conoscenze fino a oggi acquisite e che potrebbero aiutare a riscrivere la storia della cultura andina”.

Giornalista e scrittore, Marco Francesco Picasso studia e si laurea in geologia a Genova. “Dagli Appennini alle Ande”… il suo lavoro lo porta più volte in Perú e in altri Paesi dell’America Latina dove ha occasione di conoscere e apprezzare la cultura e la civiltà andina. Questo gli permette di coltivare e approfondire una passione che si porta dietro fin da quando imparò a leggere. Qualcuno sostiene che in una vita precedente fosse stato un imperatore Inca, ma lui non ci crede.

I frequenti contatti con gli indigeni delle Ande, le letture e uno spiccato spirito analitico gli hanno dato l’opportunità di osservare con senso critico le filosofie naturali e di comprendere l’importanza di un rapporto corretto tra Uomo e Natura.

Da oltre 30 anni, dopo aver scritto articoli tecnici nel campo della geognostica (e un romanzo inedito relativo alla costruzione di un contestato tunnel autostradale), si dedica alla libera professione di giornalista pubblicista. Ha diretto alcune riviste tecniche e cura, oggi, due suoi blog tecnico-culturali dedicati a specifici settori industriali.

Recentemente ha aperto con amici un blog culturale su Genova e i genovesi.

Per chi fosse interessato ad ordinare il libro:

