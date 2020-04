Camogli: ecco la situazione coronavirus

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

la situazione sanitaria rimane invariata. In sintesi sono 4 le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione). Sono 4 le persone in isolamento presso il proprio domicilio (1 persona in quanto famigliare di persona positiva e 3 perché rientrate dall’estero).

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

“Fatti non foste a viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza”.

Se volete approfondire la Divina Commedia, vi segnalo un’altra bella iniziativa nata in questo periodo di isolamento sociale: Giuseppe Guidotti, docente di origini camogline, commenta il poema di Dante Alighieri dal suo canale YouTube.

Vi auguro una buona serata.