Bogliasco: covid, situazione in miglioramento

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Desideriamo precisare che la persona che è venuta a mancare alla Casa di Riposo di San Bernardo e di cui abbiamo dato comunicazione il 24 u.s. non è deceduta per cause riconducibili al Covid19 ma per problemi riconducibili all’età molto avanzata.

Riportiamo di seguito la comunicazione pervenutaci a firma del Direttore della struttura Roberto Brisca e del Direttore Sanitario Federico Barrà:”Come già detto nei nostri precedenti comunicati, ribadiamo che ad oggi tutti gli Ospiti hanno ormai superato l’infezione da Coronavirus.

Permane, purtroppo, ancora qualche Anziano in gravi condizioni cliniche dovute alla fragilità preesistente alla diffusione del virus stesso. ”Questo ci conferma ancora una volta come a Villa Crovetto si sia operato nel migliore dei modi con grande professionalità, spirito di sacrificio e dedizione verso gli abitanti della struttura. Ci auguriamo che la situazione continui a migliorare, perché,come già ribadito precedentemente,tutta la comunità è parte integrante del nostro paese e a tutti teniamo tantissimo. Attendiamo i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per orientarci sulle soluzioni da intraprendere per affrontare al meglio il momento in cui si potrà allentare le misure di contenimento e di cui vi terremo costantemente informati”.