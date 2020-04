Fase 2: “In vendita 15 attività commerciali”

Una rondine non fa primavera ed una pagina di annunci di un’agenzia immobiliare sul Secolo non fa certamente testo. Però a fronte di sei proposte di cessione di immobili, ve ne sono ben quindici relative ad esercizi commerciali; in particolare bar, gelaterie, ristoranti, due gastronomie, un albergo. Le cessioni riguardano i Comuni di Moneglia, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure.

Le proposte di una sola agenzia non fanno testo, tanto più senza un raffronto con le proposte di cessione nello stesso periodo dello scorso anno.

Parte almeno delle cessioni proposte, possono però rappresentare la conseguenza della chiusura per coronavirus, l’incognita sia sulle nome che occorrerà seguire, sia sul futuro del turismo.