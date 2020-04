Venerdì 1 Maggio: supermercati chiusi

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“In accordo con le sigle sindacali e i rappresentanti territoriali della grande distribuzione organizzata, abbiamo predisposto la chiusura totale dei supermercati per il 1° maggio. Una decisione condivisa, che consentirà a tutti lavoratori, che fin dall’inizio dell’emergenza sono stati in prima linea per non interrompere la filiera alimentare, di godersi una piena giornata di riposo”. Lo annuncia l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“In attesa di vedere come procederà la situazione legata all’emergenza sanitaria – aggiunge Benveduti – abbiamo prorogato al 10 maggio il Protocollo d’Intesa, siglato lo scorso 7 aprile, che prevede la chiusura entro le 15 degli esercizi commerciali alla domenica. Valuteremo strada facendo, in piena condivisione con i firmatari dell’accordo, eventuali necessità di ulteriore proroga della misura. Se non si ravvisasse alcun bisogno, dal 17 maggio gli esercizi commerciali della grande distribuzione seguiranno i propri orari”.