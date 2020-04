Recco: iniziata la consegna porta a porta delle mascherine per gli over 70

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

E’ iniziata questa mattina a Recco la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dal Comune per contrastare l’emergenza covid-19. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Carlo Gandolfo dalla sua pagina Facebook: “La consegna porta a porta dei kit di mascherine è partita per le famiglie composte interamente da over 70. La distribuzione proseguirà oggi, domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 aprile, grazie a un impegno straordinario dei volontari della Protezione civile, dei Vab e dei dipendenti comunali. I soli autorizzati alla consegna e immediatamente riconoscibili dai loro giubbotti gialli o arancioni”.

Il sindaco ha anche ricordato che domani, domenica 26 aprile dalle ore 9, comincerà la consegna a domicilio dei kit per tutti i nuclei familiari residenti nelle seguenti vie collinari: Via Alpini d’Italia, Salita Inopeo, Via Faveto, Via Pastene, Via Verzemma. Da mercoledì 29 aprile, poi, è già in calendario la distribuzione dei kit di mascherine nelle postazioni fisse e in quelle mobili, dislocate sul territorio cittadino, per tutti gli altri cittadini.