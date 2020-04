Recco: info sulla distribuzione delle mascherine

Da Francesca Aprile, assessore al Comune di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Come preannunciato, oggi è iniziata la distribuzione dei kit di mascherine per tutta la popolazione di Recco. Sul sito del comune trovate la descrizione delle modalità di distribuzione, il modulo per richiedere la distribuzione a favore di persone non residenti ma stabilmente presenti sul territorio comunale ed il calendario contenente tutte le vie di Recco ed i corrispondenti punti di consegna.

Le giornate in cui verrà effettuata la consegna sono in fase di programmazione e quindi saranno indicate man mano che verranno definite.

La distribuzione dei kit iniziata questa mattina riguarda la consegna a domicilio ai nuclei familiari composti interamente da persone nate nel 1950 e negli anni precedenti.

Domenica 26, dalle ore 9,00, verrà effettuata la consegna a domicilio nelle seguenti vie: Via Alpini d’Italia, S.ta Inopeo, Via Faveto, Via Pastene, Via Verzemma.

Da mercoledì 29 avrà inizio la consegna presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe del Comune – P.za Nicoloso, 14 per le vie indicate nel calendario. Successivamente ci sarà la consegna per gli abitanti nelle altre vie.

Seguite gli aggiornamenti del calendario”.

Un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato, e continuano a farlo, affinché tutto questo sia possibile.

Grazie alle donazioni in denaro, che ci hanno permesso l’acquisto delle mascherine lavabili e pediatriche e grazie alla Parrocchia di San Giovanni Bono che ci ha fornito quelle chirurgiche.

Grazie a tutti i dipendenti comunali, i consiglieri, i volontari della protezione civile e dei Vab che hanno lavorato alla preparazione dei kit e adesso si occuperanno anche della distribuzione.

È in questi frangenti che la solidarietà dimostra tutta la sua importanza.

