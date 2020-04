A Rapallo il sindaco Carlo Bagnasco si è attenuto alle indicazioni governative, ricevute dalla prefettura; in un primo tempo prevedevano la presenza del solo sindaco davanti al Comune e in un secondo tempo anche alla giusta presenza di un rappresentante dell’Anpi. A Rapallo la cerimonia, con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti, è avvenuta in piazza 4 novembre.