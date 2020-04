Monterosso: la messa in diretta dal convento dei cappuccini

di Guido Ghersi

E’ possibile collegarsi in diretta all’ora della Messa anche per chi non ha Facebook. Come? Semplice! Occorre scrivere in Google: Convento Monterosso Facebook. Vi compare il link con la pagina del convento su cui cliccare per aprirla.

Comparirà un riquadro con il logo del convento (la ns chiesa disegnata ecc…) . In basso a destra in azzurro trovere una scritta Non ora; cliccateci sopra ce potrete vedere il video in diretta cliccando sulla freccina bianca in centro. Potrete vedere ogni volta la pagina del convento con le sue notizie e quant’altro.

Anche il 1° Maggio si celebrerà in diretta dal convento per iniziare il mese dedicato a Maria con la Messa alle ore 10.00. Lo stesso giorno i Vescovi italiani hanno scelto il Santuario di Caravaggio -Bergamo – per affidare l’Italia alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e speranza.