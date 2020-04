Festa della Liberazione: ricordando “Naccari”

di Giuseppe Valle

Nell’anniversario della Liberazione, come non ricordare la grande figura di Italo Fico “Naccari”, uomo di grande cuore e grande coraggio, sincero e limpido come un corso d’acqua in montagna, incontaminato perché non succube delle ideologie, spinto a cercare la libertà sempre, anche dopo quel 1945. Partigiano sì, ma soprattutto marito, padre, suocero e nonno la cui umanità ha sempre avuto il sopravvento sulla politica. Con lui il confronto non arrivava mai allo scontro perché la stima e l’affetto colmavano le distanze.

Come amava ricordare: il 25 aprile è una festa! La festa di tutti gli italiani.

Grazie Naccari per la tua bontà. Ora sai dove abita la libertà vera.