Fase 2: “No assoluto ai trasferimenti tra regioni”

Da Luciano Port riceviamo e pubblichiamo

Siamo tutti in attesa che il Presidente Conte emetta il Decreto che autorizzi dal 4 maggio, fra le altre cose, la possibilità di una maggiore mobilità fra comuni della propria regione senza necessità di autocertificazione.

Una cosa però preoccupa e molto.

È cioè l’ipotesi di un possibile sconfinamento fra regioni confinanti, se pur con modulo autocertificativo.

Che per la Liguria significa la possibilità di ingresso dei residenti di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna (magari per accudire la seconda casa…)

Sarebbe una follia criminale!!!

Spero che i Ministri della sanità e dell’interno si oppongano con forza tale scempio che, come già accaduto all’inizio della pandemia, riporterebbe la Liguria nel pieno del dramma.

Speriamo che altri si facciano sentire. Soprattutto chi riveste cariche di responsabilità, quali Sindaci, Consiglieri Regionali, Parlamentari liguri di tutte le forze politiche.