Chiavari: omaggio ai Caduti della Resistenza

Celebrazione del 75° anniversario della Liberazione. A Chiavari una cerimonia ridimensionata, senza assembramenti, ma densa di significato.

L’amministrazione comunale insieme a Roberto Kasman, presidente della sezione cittadina di Anpi, ha reso onore ai caduti in forma riservata, con una cerimonia simbolica presso l’epigrafe del partigiano ‘Basea’, posta all’incrocio di corso Lima e via per Ri Alto.

Alle 12 il primo cittadino Marco Di Capua, il presidente del Consiglio Antonio Segalerba e il vicesindaco Silvia Stanig hanno deposto una corona di fiori e osservato un minuto di silenzio.