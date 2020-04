Chiavari: “il Cif ti regala una spesa”, come contribuire

Dal Cif di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Carissime/ì nella speranza che nelle vostre famiglie sia tutto ok, oggi 25 aprile desideriamo coinvolgervi chiedendo la vostra collaborazione nel dare il via a questa necessaria iniziativa: “il Cif ti regala una spesa”. Si tratta di invitarvi a versare un modesto contributo con causale “il Cif ti regala una spesa” – CIF IBAN IT 56S 030 3231 9500 1000 0000 582.

Questo ci permetterà di acquistare buoni spesa; gli stessi saranno consegnati al Sindaco Di Capua e lo stesso li consegnerà alle famiglie in gravi difficoltà economiche.

Termine raccolta sabato 2 maggio 2020. Sarete poi informati sul risultato ottenuto. Grazie!