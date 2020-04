Camogli: alimenti, controllati i prezzi nei negozi

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

situazione sanitaria stabile anche per oggi.

4 le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione).

4 le persone in isolamento presso il proprio domicilio (1 persona in quanto famigliare di persona positiva e 3 perché rientrate dall’estero).

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Stamattina dopo la benedizione da parte di Don Danilo, c’è stata la cerimonia di deposizione della corona in Piazza Matteotti. Come da disposizioni, si è svolta in forma ridotta con la presenza di rappresentanti di alcune associazioni.

Fabio Mantelli, Presidente di Anpi Recco – Sez. Ruby Bonfiglioli, ha letto una poesia del nostro Buby Senarega che, ancora fino allo scorso anno, ha sempre animato le celebrazioni del XXV aprile.

Vi riporto i versi di questa poesia scritta raccogliendo le sensazioni di alcuni carcerati.

Libertà Smarrita

Quando alla tua libertà

Non danno spazio

E cerchi nei sogni

Consolazione,

Sappi che ti sei Arreso

E perciò

Tu non sarai più Libero.



Oltre ai controlli sul territorio comunale, la polizia municipale ha nuovamente effettuato ieri sera presidi al casello di Recco assieme ai colleghi di Recco e Sori.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati sopralluoghi anche in alcuni esercizi commerciali al fine di verificare i prezzi di vendita di alcuni beni di prima necessità come pane, pasta, riso, passata di pomodoro, acqua, frutta e verdura. I prezzi dei prodotti presi a campione sono risultati in linea con l’attuale prezzo di mercato. Gli esercenti hanno fornito le loro fatture di acquisto e non sono state riscontrate percentuali di ricarico anomale.

È importante per tutta la cittadinanza che, in un momento di difficoltà come questo, non si riscontrino anomalie e i prezzi restino in linea con il periodo antecedente l’emergenza. Quindi grazie a tutti gli esercenti che vorranno continuare in questa direzione.

Vi auguro una buona domenica, da trascorrere responsabilmente, nel rispetto delle disposizioni. Grazie.