Borzonasca: uomo morto nello Sturla, forse gesto volontario

L’uomo di 45 anni trovato cadavere ieri sera alle 20 in una pozza d’acqua del torrente Sturla in località Figliolo, sarebbe morto per una caduta accidentale o – riferisce l’Ansa – perché depresso anche per la costrizione di non potere uscire da casa per le norme anti-contagio.

La salma è a disposizione della magistratura a cui i carabinieri incaricati delle indagini riferiranno le loro conclusioni.

L’allarme è stato dato dalla madre dell’uomo che abitava con lui in località Brizzolara di Borzonasca, comune alle spalle di Carasco; a ritrovare il corpo, è sttao un cugino dell’uomo. Sul posto erano poi giunti carabinieri e i vigili del fuoco sommozzatori che hanno recuperato il corpo.