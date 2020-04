Sestri: Sos dei Volontari per evitare la chiusura

Dal presidente e consiglio d’amministrazione dei Volontari del Soccorso di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo bisogno del vostro aiuto”. la Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso lancia un appello per evitare la chiusura

«Siamo a chiedere l’aiuto di tutto il territorio perché le difficoltà economiche non ci consentono più di andare avanti e purtroppo i Volontari del Soccorso sono destinati alla chiusura, dopo oltre trent’anni di attività a favore della comunità”.

“Anche in questo momento di ansia e apprensione per l’emergenza Covid-19 continuiamo a fornire il nostro servizio per la collettività nonostante il peso di una situazione economico-patrimoniale ormai diventata insostenibile. Stiamo pagando i tanti errori commessi nel passato che questa gestione si è trovata ad affrontare con tenacia ma non è bastato”.

“Pertanto ci appelliamo a tutte le persone di buon cuore, alle realtà economiche-produttive del territorio affinché con un gesto di sostegno, anche minimo, possano contribuire alla prosecuzione del servizio di bene assistenziale collettivo e condiviso della Pubblica Assistenza”.

“Vi esprimiamo tutta la nostra gratitudine per quanto potrete fare in questo momento che segna un tempo di dolore ma anche di solidarietà umana”.