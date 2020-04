‘Santa’: domani la celebrazione del 25 Aprile

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus. A Santa Margherita Ligure aumentano solo i rientrati dall’estero. Abbiamo 16 persone positive; 13 in sorveglianza attiva; 10 in “quarantena” perché rientrati dall’estero.

Da oggi Regione Liguria ha avviato la procedura informatica per il bando da 3.5 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese liguri in questo periodo di emergenza Covid-19. Sulla nostra pagina informativa il relativo link.

Un messaggio in musica di speranza, un buon auspicio per il futuro. Ce lo manda la nostra Filarmonica C. Colombo. Grazie e complimenti!

Domani sarà il 25 aprile. Lo festeggeremo seguendo le direttive della Prefettura e ve lo racconteremo con un video.

