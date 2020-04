Recco: “Un 25 aprile di rinascita e un racconto familiare per propiziarlo”

Dall’ Anpi Recco Sez. Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Ci apprestiamo a festeggiare il 25 Aprile in un modo inconsueto ma speriamo che segni una nuova rinascita dell’ Italia come fu 75 anni fa.

Sabato 25 Aprile mattina il Presidente Anpi Recco Sez. Ruby Bonfiglioli Fabio Mantelli parteciperà insieme al Sindaco Carlo Gandolfo alla deposizione di una corona presso il comune di Recco.

Causa disposizioni prefettura la Cerimonia è stata limitata solo a due persone : il Sindaco e un membro Anpi.

Ringraziamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi e il Comune per avere accettato il nostro invito a proporre letture attraverso dei video riguardanti la Resistenza . In questo modo manteniamo la tradizione delle letture Resistenti con ragazzi e ragazze del CCR durante la Cerimonia Istituzionale.

Alle ore 12 del 25 Aprile le Campane delle Chiese delle diocesi di Genova e Chiavari suoneranno per ricordare quanto accadde 75 anni fa con l’auspicio di una pronta ripartenza .

Alle ore 15 sempre di sabato 25 aprile invitiamo i cittadini e le cittadine ad affacciarsi alle finestre , ai balconi e a scendere nei propri giardini con fazzoletti e bandiere tricolori per cantare Bella Ciao , l’ inno di Italia e altre canzoni resistenti. Creiamo una piazza virtuale .

Inviateci i vostri contributi sulla nostra pagina Fb o per email anpi.recco@gmail.com. Stiamo già inserendo video di artisti e cittadini/e locali .

Chiudiamo proponendo un brano scritto dal nostro amico Gianni Casareto ispirato a una sua vicenda familiare . Questo brano esprime in modo inequivocabile i sentimenti contrastanti che molti vissero in quei giorni. Ci insegna che alla violenza non si risponde con altra violenza e odio . Infatti , la lotta Partigiana ci ha consegnato una nuova Italia basata sulla solidarietà’ e il rispetto della persona dove tutti nei limiti della Costituzione possono esprimere le proprie idee . È chiaro e deve rimanere tale che il 25 Aprile segna la sconfitta di un periodo buio e di odio

La pietà per il corpo di un nemico ucciso

Il 25 aprile 1945 mio nonno materno Angelo si trovava al capezzale della moglie che aveva dovuto subire un intervento chirurgico. Anche a Tortona in provincia di Alessandria si festeggiava la fine della guerra e la vittoria sul nazifascismo. Il nonno era stato un acerrimo nemico del fascismo, ancor prima che Mussolini prendesse il potere e ne aveva subito le conseguenze con minacce e persecuzioni varie, senza mai piegarsi al volere del regime. Silenziosamente aveva lavorato come informatore della Resistenza in gran segreto senza che la sua famiglia ne fosse informata. Nel pomeriggio di quel giorno storico decise di andare a farsi un giro per le vie e le piazze di quella città, da cui giungevano tante voci e urla di giubilo e festa. Partì dall’ospedale, uscì, fece qualche centinaio di metri e poi improvvisamente fece retromarcia e tornò da dove era venuto. Quello che vide lo sconvolse a tal punto che la moglie quando lo scorse davanti alla porta della camera, capì, dal volto impallidito e lo sguardo cupo, che doveva aver visto qualcosa di terribile. Per un po’ rimasero in silenzio e poi lui si sedette sul bordo del letto, e stringendo la mano della nonna Luisa, si lasciò finalmente andare al racconto di quello che aveva visto. In Piazza, per terra, c’era il corpo senza vita di un uomo, uno dei peggiori esponenti del regime della zona, che veniva linciato dalla folla inferocita. C’era chi lo prendeva a calci, chi lo insultava, chi lo trascinava per qualche metro, chi gli sputava addosso. Tutto questa voglia di vendicarsi era giustificato dal passato terribile che quell’individuo aveva seminato con i soprusi e le violenze di cui era stato responsabile nel corso degli anni. Eppure ad Angelo quello che aveva visto gli sembrava troppo, un’esagerazione, un orrore nell’orrore che non poteva sopportare. Quel fascista ormai cadavere, lui lo conosceva fin troppo bene e tanti anni prima ne aveva subito la malvagità e le prevaricazioni. Era sua moglie ora a ricordargli di quando ancora prima dell’instaurazione del regime, era stato oggetto di saccheggio e razzia da parte degli squadristi fascisti. Al suo borgo, Spineto Scrivia, situato sulle colline tortonesi, avevano formato una piccola cooperativa, lui con altri suoi compagni, per comprare e vendere materiale per il lavoro dei campi. Era stato appena raccolto il grano e probabilmente qualcuno li aveva informati. Arrivarono in camicia nera, armati di bastone e manganello e come degli assatanati buttarono all’aria l’intero magazzino, portando via tutti i sacchi che contenevano il prezioso raccolto. I presenti cercarono di difendersi, ma vennero sopraffatti e messi nelle condizioni di non nuocere. Quelle azioni erano il loro “mantra” ripetuto tutte le notti contro esponenti politici e sindacali di sinistra e furono distrutte centinaia di sedi di case del popolo, circoli culturali, tipografie, leghe di cooperative. Lo scopo era intimidire e terrorizzare con la violenza la gente e preparare l’ascesa al potere di Mussolini. Quella sera, colmo di rabbia per il furto che avrebbe penalizzato e reso difficile la vita della sua famiglia, se avesse potuto, quel tizio che comandava la rapina, lo avrebbe preso a botte, magari pure ucciso con le proprie mani. Ora, dello stesso personaggio tanto potente da decidere della vita e della morte di tante persone, non rimaneva che un corpo privo di vita, un cadavere, a cui riservare un trattamento “speciale” e da portare al pubblico ludibrio e al linciaggio. In mio nonno, prevalsero, invece sentimenti di umana pietà e compassione, per un corpo di un nemico ridotto a brandelli, che ormai non avrebbe fatto più paura a nessuno.

Giovanni Battista Casareto