Recco: mascherine, domani parte la distribuzione porta a porta agli over 70

Dallo staff del Sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Al via la distribuzione porta a porta delle mascherine. Da domani, sabato 25 aprile, i volontari della Protezione civile, dei VAB e i dipendenti comunali busseranno casa per casa per consegnare i kit agli over 70. Ad annunciare l’iniziativa, tramite video, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo in una delle dirette Facebook rivolte alla popolazione. In queste ore negli uffici comunali sono infatti in corso le operazioni di imbustamento del materiale per garantire a ciascuna famiglia un quantitativo minimo di dispositivi di protezione. “Domani mattina i nuclei familiari composti esclusivamente da persone nate nel 1950, e negli anni precedenti, saranno i primi a ricevere il kit – ha detto il sindaco – e si proseguirà domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 aprile. Contestualmente, domenica 26 aprile dalle ore 9, saranno effettuate le consegne a casa anche per i nuclei familiari di tutte le età in alcune vie collinari che, per motivi organizzativi, sono state scelte perché molto estese, con presenze di case sul bordo della strada e dove diventa difficile sistemare una postazione mobile di consegna. E queste sono: via Faveto, via Verzemma, salita Inopeo, via Pastene, via Alpini d’Italia. Per facilitare i cittadini, i volontari della Protezione Civile e dei Vab e il personale del Comune impegnato nella distribuzione, che ringrazio per l’impegno, suoneranno il campanello, e vi lasceranno sulla porta il materiale. Da mercoledì 29 aprile, poi, cominceranno le consegne dei kit di mascherine nelle postazioni fisse e in quelle mobili”. Il Comune avviserà per tempo le famiglie su orario e giorno della consegna, in anticipo rispetto alla programmazione, attraverso tutti i canali ufficiali d’informazione.