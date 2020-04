Recco: domani il concerto della Filarmonica Rossini

Dal Maestro Alessandro Balboni, Società Filarmonica “G. Rossini” di Recco, riceviamo e ripubblichiamo

Il prossimo 25 Aprile, 75° anniversario della liberazione dell’Italia dal

nazifascismo, la Filarmonica Recchese offrirà alla popolazione un omaggio musicale, nonostante le misure adottate contro la diffusione del coronavirus impediscano lo svolgersi del tradizionale concerto in Piazza Nicoloso da Recco.

“Troviamo che sia comunque doveroso celebrare il ricordo di questo avvenimento che, quest’anno a maggior ragione, assume un valore ancora più profondo, in un momento come quello che stiamo vivendo dove c’è una grande necessità di unità” dichiara il Presidente Luigi Bisso e prosegue: “abbiamo lavorato ad una versione ‘lockdown’ del Nessun Dorma, dalla famosa opera Pucciniana: questo brano era previsto in programma proprio

per il concerto del 25 Aprile e così ci è sembrato naturale provare a proporlo in versione ‘a distanza’. Inoltre ci sembrava un modo ‘intonato’ di dire andrà tutto bene, vinceremo”.

Aggiunge il maestro Alessandro Balboni: “Questo progetto è nato spontaneamente dai nostri soci per il desiderio di continuare a fare musica insieme nonostante il distanziamento sociale. Un progetto che ho subito accolto con entusiasmo e che ha coinvolto la quasi totalità dei nostri musicanti. E’ stata una bellissima occasione per riunirsi, almeno

virtualmente, con tutti coloro i quali per lavoro si sono trasferiti all’estero in questi anni. Tutti quanti hanno voluto collaborare al progetto con grande entusiasmo e spirito associativo.

La Filarmonica Rossini, in 170 anni di vita, ha interrotto la propria attività solo durante il secondo conflitto mondiale e non intende fermarsi nuovamente, anche grazie al supporto delle nuove tecnologie disponibili. Nell’attesa di poterci riabbracciare tutti proporremo questa nostra esecuzione, frutto di un distanziamento sociale che ci ha posto davanti alla sfida di riuscire a suonare insieme sebbene lontani. Questa condizione ha rafforzato ancora di più il nostro legame come banda e rinsaldato ancora di più il nostro desiderio di essere un servizio per la cittadinanza. Ancora pochi giorni di attesa, restate collegati con i nostri canali social per passare insieme questa importante ricorrenza”.

La Filarmonica Gioacchino Rossini è attiva dal 1850 per promuovere la cultura musicale, bandistica e non, nel territorio di Recco.

Seguite i nostri canali social per festeggiare con noi questo 25 Aprile.

Ecco il conto alla rovescia per l’inserimento su Facebook e Instagram del video preparato a distanza dai musicisti per festeggiare la Liberazione, essendo proibite giustamente le manifestazioni pubbliche. Invece che in piazza Nicoloso applaudite su Facebook e Instagram !!!!