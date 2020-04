Ponte Albiano: in 180 giorni uno nuovo, provvisorio

Dalla segreteria del sottosegretario Roberto Travesi riceviamo e

“Come già anticipato dopo il sopralluogo di Anas nella giornata di ieri, e considerando che il ponte di Albiano Magra strategico non solo per la Toscana e Lunigiana ma per tutta la bassa Val di Vara, la bassa Val di Magra e l’intera Liguria, ci tengo a ribadire che Anas ha già avviato tutte le attività per la realizzazione del ponte provvisorio sul fiume Magra, necessario a ripristinare in tempi brevi la viabilità lungo la SS330, in attesa del ponte definitivo”.

Lo dichiara il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Roberto Traversi, che specifica: “l’apertura al traffico avverrà entro sei mesi grazie alla struttura provvisoria e consentirà il transito di tutte le tipologie di veicoli, ma l’impegno di Anas, dei progettisti e dell’impresa esecutrice è quello di ridurre i tempi. Stiamo valutando anche ogni altra soluzione utile al territorio, compresa la realizzazione di rampe aggiuntive al ponte provvisorio”.

“Allo stato attuale – conclude Traversi – sono stati comunque individuati due percorsi alternativi per assicurare la viabilità lungo la direttrice”.