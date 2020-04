I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti questo pomeriggio in A-12, tra Sestri Levante e Lavagna direzione nord. Una galleria era invasa dal fumo ed erano state avanzate ripetute richieste di intervento. All’arrivo dei vigili del fuoco, tuttavia, il fumo si era dissolto; non è stato possibile verificare tunnel era sgombro di fumo e non è stato possibile verificare l’origine dell’intenso fumo.