Chiavari: ‘Torriglia’, il Comune fa chiarezza

Inoltriamo la risposta del primo cittadino Marco Di Capua alla comunicazione inviata dal presidente di Regione Liguria il 22 Aprile, con cui si chiede se i consiglieri del CDA della Fondazione Torriglia siano in grado di garantire la regolare gestione amministrativa della casa di riposo per affrontare l’emergenza sanitaria in corso.



In allegato: