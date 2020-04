Chiavari: dagli asfalti al palazzetto, nel 2020 lavori per 8 milioni e mezzo

Prosegue l’attività amministrativa a Palazzo Bianco, in attesa di nuove comunicazioni da parte del Governo.

“Nei giorni scorsi sono stati firmati due importanti contratti. Il primo relativo all’asfaltatura delle strade, con interventi per 300 mila euro che interesseranno via San Rufino, corso Montevideo, via Nino Bixio, via Fiume, corso Garibaldi, viale Devoto; con i ribassi d’asta finanzieremo ulteriori lavori di manutenzione del manto stradale cittadino. Il secondo, pari a 146 mila euro più iva, riguarda corso Lima: sostituzione della pubblica illuminazione con impianti a led e ricostruzione dei marciapiedi, oggi in pessime condizioni o a tratti inesistenti.

Inoltre, nei prossimi giorni verrà firmato il contratto relativo alla manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne: stiamo attendendo la polizza fideiussoria che garantirà al Comune la regolare esecuzione delle opere – spiega Marco Di Capua, primo cittadino di Chiavari – A maggio, quindi, partiranno lavori pubblici per 7 milioni di euro, già finanziati ma in stand-by a causa della pandemia. Come il rinnovo del primo piano del palazzo delle Poste di piazza N. S. dell’Orto, dove verranno spostati gli uffici dei servizi sociali; la riqualificazione energetica delle scuole Mazzini Ovest; il restyling di piazza Del Buono di Ri; la realizzazione della pista ciclabile “Le vie dell’acqua” che collegherà la stazione di Chiavari alla foce dell’Entella; i lavori di manutenzione straordinaria di corso Dante-via Vittorio Veneto, ed infine gli interventi di sostituzione dei vecchi lampioni con impianti a led in via Trieste, corso Italia, corso Gianelli, corso Assarotti e corso Montevideo che permetteranno un risparmio, per le casse comunali, pari al 65% – conclude

il sindaco – Per il ripascimento delle spiagge è già stata chiusa la gara da 120 mila euro, mentre per poter procedere con le opere di difesa a mare, utilizzando i finanziamenti della Protezione Civile pari a circa 920 mila euro, sono già stati eseguiti tutti i rilievi necessari e, con un passaggio in consiglio comunale, potremo dare avvio con la gara”.