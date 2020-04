Chiavari: covid, oggi nessun decesso e nessun nuovo positivo

Situazione stazionaria oggi a Chiavari per quel che riguarda il coronavirus. Nessun decesso, nessun nuovo contagiato e neppure nessun paziente guarito. Si parla tanto di “Fase 2” e si ha la sensazione che questo possa autorizzare ad avere comportamenti meno rigidi. Ognuno dovrà sempre essere attento alla propria ed altrui salute continuando ad osservare le regole prescritte.

Il sindaco Marco Di Capua fa il bilancio della giornata: “Le persone in isolamento fiduciario sono 75 (2 in meno rispetto a ieri). Di queste, 11 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 95 (nessuna variazione rispetto a ieri).

Di queste 95, 88 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia) mentre sono 7 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Non abbiamo avuto nessun decesso oggi.

Non abbiamo avuto nessun guarito oggi.

Il totale dei guariti nostri concittadini, dall’inizio della pandemia, ammonta a 33 persone.

La strada è ancora lunga, ma è quella giusta”.